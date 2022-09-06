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Резерви України зросли на 3 млрд доларів: НБУ назвав джерела коштів

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 12:09
Резерви України зросли на 3 млрд доларів: НБУ назвав джерела коштів Фото: міжнародні резерви України зросли до 25,4 млрд доларів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2022 року зріс на 3 050,65 млн доларів (на 13,6%). На 1 вересня розмір резервів склав 25 436,03 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, з початку року резерви впали на 5 504,92 млн доларів (на 17,8%).

Резерви України зросли на 3 млрд доларів: НБУ назвав джерела коштів

Як відзначили в прес-службі, в серпні резерви збільшилися завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті і менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.

За даними прес-служби, упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

По-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ в серпні становили 4 788,4 млн доларів, зокрема:

  • 3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку);
  • 1 015,6 млн доларів - від Європейського союзу;
  • 349,3 млн доларів - від уряду Канади;
  • 205,6 млн доларів - від Уряду Італії;
  • 99,6 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);
  • 87,4 млн доларів - від інших кредиторів.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн доларів. З них 165,4 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн доларів - на обслуговування ОВДП. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн доларів.

По-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

НБУ продав на валютному ринку 1 641,4 млн доларів та викупив до резервів 311,7 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 329,7 млн доларів.

"Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні. Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року (до рівня 36,57 грн за 1 долар США)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги. Фінансування державного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року становило 4,69 млрд доларів.

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Національний банк України
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