Резерви України зросли на 3 млрд доларів: НБУ назвав джерела коштів
Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2022 року зріс на 3 050,65 млн доларів (на 13,6%). На 1 вересня розмір резервів склав 25 436,03 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
За даними НБУ, з початку року резерви впали на 5 504,92 млн доларів (на 17,8%).
Як відзначили в прес-службі, в серпні резерви збільшилися завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті і менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.
За даними прес-служби, упродовж серпня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:
По-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом.
Валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ в серпні становили 4 788,4 млн доларів, зокрема:
- 3 030,9 млн доларів надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку);
- 1 015,6 млн доларів - від Європейського союзу;
- 349,3 млн доларів - від уряду Канади;
- 205,6 млн доларів - від Уряду Італії;
- 99,6 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);
- 87,4 млн доларів - від інших кредиторів.
Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн доларів. З них 165,4 млн доларів спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн доларів - на обслуговування ОВДП. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн доларів.
По-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
НБУ продав на валютному ринку 1 641,4 млн доларів та викупив до резервів 311,7 млн доларів. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 329,7 млн доларів.
"Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні. Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року (до рівня 36,57 грн за 1 долар США)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна за останній місяць отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги. Фінансування державного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року становило 4,69 млрд доларів.