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Резервы Украины за месяц выросли почти на 1 млрд долларов. НБУ назвал источники средств

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 11:36
Резервы Украины за месяц выросли почти на 1 млрд долларов. НБУ назвал источники средств Фото: международные резервы Украины выросли до  29,7 млрд долларов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение октября 2021 года выросли на 949,03 млн долларов (на 3,3%). На 1 ноября размер резервов составил 29 654,19 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 521,30 млн долларов (на 1,8%).

Резервы Украины за месяц выросли почти на 1 млрд долларов. НБУ назвал источники средств

Как отметили в пресс-службе НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 1,144 млрд долларов, в том числе 588,7 млн евро - транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долларов - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ). На обслуживание и погашение госдолга было направлено 911,7 млн долларов.

Кроме того, большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке превалировало спрос. По итогам октября 2021 года объем чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составил 702,6 млн долларов.

Отметим, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 0,2 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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