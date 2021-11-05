Резерви України за місяць зросли майже на 1 млрд доларів. НБУ назвав джерела коштів

Розмір міжнародних резервів України протягом жовтня 2021 року зросли на 949,03 млн доларів (на 3,3%). На 1 листопада розмір резервів склав 29 654,19 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 521,30 млн доларів (на 1,8%).

Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 1,144 млрд доларів, у тому числі 588,7 млн євро - транш від Європейської комісії, а 431,9 млн доларів - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП). На обслуговування і погашення держборгу було спрямовано 911,7 млн доларів.

Крім того, більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку превалювала попит. За підсумками жовтня 2021 року обсяг чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку склав 702,6 млн доларів.