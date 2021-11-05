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Резерви України за місяць зросли майже на 1 млрд доларів. НБУ назвав джерела коштів

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 11:36
Резерви України за місяць зросли майже на 1 млрд доларів. НБУ назвав джерела коштів Фото: міжнародні резерви України зросли до 29,7 млрд доларів (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом жовтня 2021 року зросли на 949,03 млн доларів (на 3,3%). На 1 листопада розмір резервів склав 29 654,19 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 521,30 млн доларів (на 1,8%).

Резерви України за місяць зросли майже на 1 млрд доларів. НБУ назвав джерела коштів

Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 1,144 млрд доларів, у тому числі 588,7 млн євро - транш від Європейської комісії, а 431,9 млн доларів - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП). На обслуговування і погашення держборгу було спрямовано 911,7 млн доларів.

Крім того, більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку превалювала попит. За підсумками жовтня 2021 року обсяг чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку склав 702,6 млн доларів.

Відзначимо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 0,2 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

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