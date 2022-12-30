Резервну лінію електропередач на Запорізькій АЕС відключено: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як заявив у п'ятницю, 30 грудня, голова ядерної агенції ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, резервна лінія електропередач напругою 330 кВ була відключена пізно ввечері 29 грудня через пошкодження, спричинені обстрілами на іншому березі Дніпра, на відстані від самої станції.

"ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинено, продовжує отримувати електроенергію за межами майданчика, що необхідно для охолодження реактора та підтримки інших важливих функцій з погляду ядерної безпеки. Електроенергія надходить від єдиної зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кВ, що залишилася на станції", - уточнив Гроссі.

За інформацією CNN, команда МАГАТЕ повідомила, що хоча прямого обстрілу ЗАЕС не було з листопада, експерти агенції зафіксували в п’ятницю "звук гучних вибухів, які, здавалося, лунали з відстані кількох сотень метрів від об’єкту, в районі водотоку, що з’єднує сусідню Запорізьку ТЕЦ з річкою Дніпро".

Щодо статусу інших атомних станцій, то Україна повідомила МАГАТЕ, що три інші АЕС країни, розташовані на підконтрольній Україні території, перебувають у процесі відновлення рівня виробництва електроенергії після його зниження внаслідок ракетних обстрілів у четвер, 29 грудня.