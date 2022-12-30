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Резервну лінію електропередач на Запорізькій АЕС відключено: що відомо

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 22:09
Резервну лінію електропередач на Запорізькій АЕС відключено: що відомо Фото: тривають обстріли як біля самої Запорізької АЕС, так і на відстані від неї (wikimedia.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Резервну лінію електропередач на Запорізькій АЕС пошкоджено та відключено через обстріли Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявив у п'ятницю, 30 грудня, голова ядерної агенції ООН (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, резервна лінія електропередач напругою 330 кВ була відключена пізно ввечері 29 грудня через пошкодження, спричинені обстрілами на іншому березі Дніпра, на відстані від самої станції.

"ЗАЕС, усі шість реакторів якої зупинено, продовжує отримувати електроенергію за межами майданчика, що необхідно для охолодження реактора та підтримки інших важливих функцій з погляду ядерної безпеки. Електроенергія надходить від єдиної зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кВ, що залишилася на станції", - уточнив Гроссі.

За інформацією CNN, команда МАГАТЕ повідомила, що хоча прямого обстрілу ЗАЕС не було з листопада, експерти агенції зафіксували в п’ятницю "звук гучних вибухів, які, здавалося, лунали з відстані кількох сотень метрів від об’єкту, в районі водотоку, що з’єднує сусідню Запорізьку ТЕЦ з річкою Дніпро".

Щодо статусу інших атомних станцій, то Україна повідомила МАГАТЕ, що три інші АЕС країни, розташовані на підконтрольній Україні території, перебувають у процесі відновлення рівня виробництва електроенергії після його зниження внаслідок ракетних обстрілів у четвер, 29 грудня.

Днями РБК-Україна повідомляло про приїзд першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію України та територію Запорізькой АЕС, що є черговим порушенням міжнародного права та українського законодавства. Зазначимо, що Кирієнко приїхав на ЗАЕС, щоб нібито перевірити безпеку об'єкта і умови роботи співробітників.

Як повідомлялося раніше, росіяни хочуть замінити своїх військових на Росгвардію на Запорізькій АЕС, видавши таку ротацію за раніше анонсовану "демілітаризацію".

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Запорізька АЕС
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