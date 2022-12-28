Порушення законів та резолюцій МАГАТЕ: Україна відреагувала на приїзд соратника Путіна на ЗАЕС

Приїзд першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію України, а також його перебуванням на Запорізькій атомній електростанції є черговим порушенням міжнародного права та українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним в’їздом чиновника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію України у Запорізькій області, зокрема й його перебуванням на українському ядерному об’єкті - Запорізькій атомній електростанції", - сказано у заяві.

Зазначається, що такі протиправні дії Кирієнка - це чергове грубе порушення міжнародного права та законодавства України. Такий крок Кремля також демонструє повне ігнорування вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від РФ негайно вивести своїх військових та інший персонал із Запорізької АЕС для того, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією і забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації.

"Розраховуємо на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у протидії злочинам РФ стосовно ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки і захищеності", - говориться у заяві.

МЗС закликає країн-партнерів та інституції Євросоюзу прискорити введення дієвих заходів реагування на злочинні дії Росії щодо ядерних об’єктів в Україні, включаючи розширення санкцій проти російської держкорпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики РФ. Окремо наголошується на нагальності опрацювання механізмів повного припинення співробітництва з Росією у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв РФ в МАГАТЕ.

Зазначимо, що Кирієнко приїхав на ЗАЕС, щоб нібито перевірити безпеку об'єкта і умови роботи співробітників.

Як повідомлялося раніше, росіяни хочуть замінити своїх військових на Росгвардію на Запорізькій АЕС, видавши таку ротацію за раніше анонсовану "демілітаризацію".

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