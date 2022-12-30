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Резервная линия электропередач на Запорожской АЭС отключена: что известно

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 22:09
Резервная линия электропередач на Запорожской АЭС отключена: что известно Фото: продолжаются обстрелы как у самой Запорожской АЭС, так и на расстоянии от нее (wikimedia.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Резервная линия электропередач на Запорожской АЭС повреждена и отключена из-за обстрелов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил в пятницу, 30 декабря, глава ядерного агентства ООН (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, резервная линия электропередач напряжением 330 кВ была отключена поздно вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелами на другом берегу Днепра, на расстоянии от самой станции.

"ЗАЭС, все шесть реакторов которой остановлены, продолжает получать электроэнергию за пределами площадки, что необходимо для охлаждения реактора и поддержки других важных функций с точки зрения ядерной безопасности. Электроэнергия поступает от единственной оставшейся на станции внешней линии электропередач напряжением 750 кВ", - уточнил Гросси.

По информации CNN, команда МАГАТЭ сообщила, что хотя прямого обстрела ЗАЭС не было с ноября, эксперты агентства зафиксировали в пятницу "звук громких взрывов, которые, казалось, звучали с расстояния нескольких сотен метров от объекта, в районе водотока, что соединяет соседнюю Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр".

Что касается статуса других атомных станций, то Украина сообщила МАГАТЭ, что три других АЭС страны, расположенные на подконтрольной Украине территории, находятся в процессе восстановления уровня производства электроэнергии после его снижения в результате ракетных обстрелов в четверг, 29 декабря.

На днях РБК-Украина сообщало о приезде первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Украины и на территорию Запорожской АЭС, что является очередным нарушением международного права и украинского законодательства. Кириенко приехал на ЗАЭС, чтобы якобы проверить безопасность объекта и условия работы сотрудников.

Как сообщалось ранее, россияне хотят заменить своих военных на Росгвардию на Запорожской АЭС, выдав такую ротацию за ранее анонсированную "демилитаризацию".

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