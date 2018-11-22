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Порошенко учредил День внешней разведки Украины

Новости » Политика    22.11.2018 - 11:56
Порошенко учредил День внешней разведки Украины
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

День внешней разведки Украины будут отмечать ежегодно 24 января

Президент Украины Петр Порошенко установил 24 января Днем внешней разведки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в тексте соответствующего указа, праздник учрежден с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечается ежегодно 24 января", - говорится в тексте указа.

Как сообщается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в ноябре 2014 года Порошенко подписал указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы, 22 января - Дня соборности Украины.

Кроме того, в 2014 году был установлен еще один праздник - День защитника родины, его ежегодно отмечают 14 октября.

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