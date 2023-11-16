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Резервіст "Фінікса" могутнім данком покарав "Міннесоту": момент дня в НБА

Фото: Дрю Юбенкс зробив Карла-Ентоні Таунса статистом (fieldlevelmedia.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Фінікс Санз" Дрю Юбенкс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Американський баскетболіст запам'ятався моментом під завісу другої чверті протистояння з "Міннесотою". Він отримав класний пас Дюранта та в силовій манері набрав 2 очки згори.

Стараннями Дюранта, Юбенкса та інших "Санз" здобули надупевнену домашню перемогу (133:115). Цей успіх дозволив арізонцям закріпитися в топ-10 Західної конференції НБА. Натомість "Тімбервулз" тут опустилися на 3-тє місце.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Фінікса" Девін Букер. За майже 26 хвилин на паркеті він набрав 31 пункт, зробив 4 підбирання і віддав 5 передач. Тим часом Юбенкс оформив 13 очок за 20 хвилин.

Хто такий Дрю Юбенкс

Уродженець штату Міссісіппі, на студентському рівні виступав за "Орегон Стейт Біверз". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

Зіграв у Літній лізі асоціації за "Сан-Антоніо" та підписав зі "шпорами" двосторонній контракт. Провів у команді 3,5 роки. Посеред сезону 2021/22 був обміняний в "Торонто", але згодом заграв у "Портленді". Влітку цьогоріч у статусі вільного агента підписав угоду з "Фініксом".

Може зіграти на позиціях важкого форварда та центрового. Виріс в Орегоні, після школи міг перебратися до Каліфорнії. У серпні минулоріч одружився зі своєю подругою Гейлі.

До слова, українець Михайлюк зіграв 15 хвилин за "Бостон" у протистоянні з "Філадельфією".

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