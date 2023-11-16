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Резервист "Финикса" могучим данком наказал "Миннесоту": момент дня в НБА

Фото: Дрю Юбэнкс сделал Карла-Энтони Таунса статистом (fieldlevelmedia.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Финикс Санз" Дрю Юбэнкс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Американский баскетболист запомнился моментом под занавес второй четверти противостояния с "Миннесотой". Он получил классный пас Дюранта и в силовой манере набрал 2 очка сверху.

Стараниями Дюранта, Юбэнкса и других "Санз" одержали сверхуверенную домашнюю победу (133:115). Этот успех позволил аризонам закрепиться в топ-10 Западной конференции НБА. В свою очередь "Тимбервулз" здесь опустились на 3-е место.

Самым результативным в поединке стал защитник "Финикса" Девин Букер. За почти 26 минут на паркете он набрал 31 пункт, сделал 4 подбора и отдал 5 передач. Тем временем Юбэнкс оформил 13 очков за 20 минут.

Кто такой Дрю Юбэнкс

Уроженец штата Миссисиппи, на студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт Биверз". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

Сыграл в Летней лиге ассоциации за "Сан-Антонио" и подписал со "шпорами" двусторонний контракт. Провел в команде 3,5 лет. Посреди сезона 2021/22 был обменян в "Торонто", но затем заиграл в "Портленде". Летом в статусе свободного агента подписал соглашение с "Финиксом".

Может сыграть на позициях тяжелого форварда и центрового. Вырос в Орегоне, после школы мог перебраться в Калифорнию. В августе прошлого года женился на своей подруге Хейли.

К слову, украинец Михайлюк сыграл 15 минут за "Бостон" в противостоянии с "Филадельфией".

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