Михайлюк доклався до перемоги "Бостона" в битві лідерів НБА: відео подвигів українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Український баскетболіст на лаві запасних розпочав двобій за одноосібне лідерство в Східній конференції НБА проти "Філадельфії Севенті Сіксерс" (117:107). Натомість у стартовій п'ятірці "Селтікс" з'явилися Вайт, Холідей, Хорфорд, Хаузер і Тейтум.

Михайлюк цього разу провів на паркеті понад 15 хвилин. Вихованець черкаського баскетболу встиг набрати 5 очок і виконав 1 підбирання. За статистичним показником "плюс-мінус" оборонець з навиками форварда вийшов на рідкісний результат 0.

Михайлюк 4 рази кидав із гри. Влучними виявилися дві спроби українця, зокрема один триочковий з трьох намірів відзначитися з-за "дуги". Окрім того, універсал тричі сфолив. Найрезультативнішим же в складі "Бостона" став Джейсон Тейтум (29 пунктів).

Святослав Михайлюк у 2023 році

Влітку відхилив пропозицію "Панатінаїкоса" з Афін. У вересні Михайлюк підписав негарантований контракт із "Бостоном". Угода розрахована на 1 рік. Договір став постійним перед стартом сезону, а зарплата українця зросла до 1,17 млн доларів.

У передсезонних матчах Михайлюк непогано себе проявив. Універсал з'явився на паркеті в трьох поєдинках "Селтікс". Найрезультативніший матч зіграв якраз проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику.

На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня. У грі він провів майже 5 хвилин і встиг набрати 3 очки та зробити 1 асист. Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 2.2 очки, 0.8 підбирань, 0.2 передач, 0.3 перехоплень за 8 хвилин у грі.