Резервіст "Будівельника" перебрався в чемпіонат Іспанії

22-річний українець підсилив іспанський "Альбасете". Команда змагається в ЛЕБ Оро – другому за силою дивізіоні Іспанії.

Грицак повернувся в знайомі умови. Раніше форвард захищав кольори інших іспанських клубів – "Естудіантеса" та "Уески". Потім він повернувся на батьківщину, де виступав у складі "Запоріжжя". До лав "Будівельника" потрапив перед сезоном 2021/22.

У нинішній кампанії Грицак потрапив у ростер "гладіаторів", який змагався на європейській арені. Він виступав у Лізі чемпіонів, Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі (БІБЛ) і Північній європейській баскетбольній лізі. Найбільше українець грав у рамках БІБЛ – 7 матчів із середніми цифрами 2.3 очки, 3.1 підбирання, 1 передача, 1 перехоплення за 16.6 хвилин на паркеті.

"Будівельник" негласно розпустив першу команду після завершення виступів у євротурнірах. Раніше лави "гладіаторів" покинули Близнюк і Бобров. Обидва переїхали у чемпіонат Франції, де гратимуть за "Шоле" та "Орлеан" відповідно.