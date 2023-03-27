Резервист "Будивельника" перебрался в чемпионат Испании

22-летний украинец усилил испанский "Альбасете". Команда соревнуется в ЛЕБ Оро – втором по силе дивизионе Испании.

Грицак вернулся в знакомые условия. Ранее форвард защищал цвета других испанских клубов – "Эстудиантеса" и "Уэски". Затем он вернулся на родину, где выступал в составе "Запорожье". В ряды "Будивельника" попал перед сезоном 2021/22.

В нынешней кампании Грицак попал в ростер "гладиаторов", соревновавшийся на европейской арене. Он выступал в Лиге чемпионов, Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге (БИБЛ) и Северной европейской баскетбольной лиге. Больше всего украинец играл в рамках БИБЛ – 7 матчей со средними цифрами 2.3 очка, 3.1 подбора, 1 передача, 1 перехват за 16.6 минут на паркете.

"Будивельник" негласно распустил первую команду после завершения выступлений в евротурнирах. Ранее ряды "гладиаторов" покинули Близнюк и Бобров. Оба переехали в чемпионат Франции, где будут играть за "Шоле" и "Орлеан" соответственно.