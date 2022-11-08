Резерви України зросли за місяць на 1,3 млрд доларів. НБУ назвав джерела коштів

Міжнародні резерви України протягом жовтня 2022 року зросли на 1 314,59 млн доларів (на 5,5%). Станом на 1 листопада розмір резервів склав 25 244,19 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 5696,76 млн доларів (на 18,4%).

Як зазначили в НБУ , резерви зросли "завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком".

На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло 4 161,3 млн доларів. З них 1 954,7 млн доларів - від Європейського Союзу, 1 283,0 млн доларів - від Міжнародного валютного фонду, 498,8 млн доларів - від Світового банку і 424,8 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Уряд України сплатив обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 684,1 млн доларів. Також Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 85,1 млн доларів.

Крім того, НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 2 094,6 млн доларів і викупив у резерви 47,7 млн доларів. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у жовтні зменшився до 2 046,9 млн доларів.