UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Фото: Резерви України у серпні скоротилися до 40,39 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом півроку. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, резерви скоротилися на 1,35 млрд доларів до 40,39 млрд доларів.

Водночас з початку року резерви зросли на 11,89 млрд доларів.

Резерви в серпні

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1,66 млрд доларів, з яких макрофінансова допомога ЄС - 1,63 млрд доларів. Це значно менше, ніж у липні (4,68 млрд доларів), коли резерви сягнули історичного максимуму у 41,72 млрд доларів.

Крім того, НБУ продав на валютному ринку 2,45 млрд доларів для підтримки балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 380 млн доларів.

Прогноз НБУ

Національний банк України у липні прогнозував розмір міжнародних резервів України наприкінці 2023 року на рівні 38,3 млрд. доларів. Це вище за квітневий прогноз (34,5 млрд доларів).

При цьому на початку року НБУ очікував розміру резервів на рівні 27,0 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News