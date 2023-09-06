Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом півроку. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
За даними НБУ, резерви скоротилися на 1,35 млрд доларів до 40,39 млрд доларів.
Водночас з початку року резерви зросли на 11,89 млрд доларів.
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1,66 млрд доларів, з яких макрофінансова допомога ЄС - 1,63 млрд доларів. Це значно менше, ніж у липні (4,68 млрд доларів), коли резерви сягнули історичного максимуму у 41,72 млрд доларів.
Крім того, НБУ продав на валютному ринку 2,45 млрд доларів для підтримки балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 380 млн доларів.
Прогноз НБУ
Національний банк України у липні прогнозував розмір міжнародних резервів України наприкінці 2023 року на рівні 38,3 млрд. доларів. Це вище за квітневий прогноз (34,5 млрд доларів).
При цьому на початку року НБУ очікував розміру резервів на рівні 27,0 млрд доларів.