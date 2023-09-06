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Резервы Украины сократились на 1,35 млрд долларов: что стало причиной

Фото: Резервы Украины в августе сократились до 40,39 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины в августе 2023 сократились после роста в течение полугода. Причиной стало сокращение международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, резервы сократились на 1,35 млрд долларов до 40,39 млрд долларов.

В то же время, с начала года резервы выросли на 11,89 млрд долларов.

Резервы в августе

На валютные счета правительства в НБУ поступило 1,66 млрд долларов, из которых макрофинансовая помощь ЕС - 1,63 млрд долларов. Это значительно меньше, чем в июле (4,68 млрд долларов), когда резервы достигли исторического максимума в 41,72 млрд долларов.

Кроме того, НБУ продал на валютном рынке 2,45 млрд долларов для поддержания баланса. Также Украина заплатила Международному валютному фонду 380 млн долларов.

Прогноз НБУ

Национальный банк Украины в июле прогнозировал размер международных резервов Украины в конце 2023 года на уровне 38,3 млрд долларов. Это выше апрельского прогноза (34,5 млрд долларов).

При этом в начале года НБУ ожидал размер резервов на уровне 27,0 млрд долларов.

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