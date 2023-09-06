Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом півроку. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, резерви скоротилися на 1,35 млрд доларів до 40,39 млрд доларів.

Водночас з початку року резерви зросли на 11,89 млрд доларів.

Резерви в серпні

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1,66 млрд доларів, з яких макрофінансова допомога ЄС - 1,63 млрд доларів. Це значно менше, ніж у липні (4,68 млрд доларів), коли резерви сягнули історичного максимуму у 41,72 млрд доларів.

Крім того, НБУ продав на валютному ринку 2,45 млрд доларів для підтримки балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 380 млн доларів.