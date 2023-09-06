ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Україна, Середа 06 вересня 2023 12:11
UA EN RU
Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною Фото: Резерви України у серпні скоротилися до 40,39 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України у серпні 2023 року скоротилися після зростання протягом півроку. Причиною стало скорочення міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, резерви скоротилися на 1,35 млрд доларів до 40,39 млрд доларів.

Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Водночас з початку року резерви зросли на 11,89 млрд доларів.

Резерви України скоротилися на 1,35 млрд доларів: що стало причиною

Резерви в серпні

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1,66 млрд доларів, з яких макрофінансова допомога ЄС - 1,63 млрд доларів. Це значно менше, ніж у липні (4,68 млрд доларів), коли резерви сягнули історичного максимуму у 41,72 млрд доларів.

Крім того, НБУ продав на валютному ринку 2,45 млрд доларів для підтримки балансу. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 380 млн доларів.

Прогноз НБУ

Національний банк України у липні прогнозував розмір міжнародних резервів України наприкінці 2023 року на рівні 38,3 млрд. доларів. Це вище за квітневий прогноз (34,5 млрд доларів).

При цьому на початку року НБУ очікував розміру резервів на рівні 27,0 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ізюм, Куп'янськ, Балаклія. Сьогодні річниця Харківського контрнаступу: як це було
Ізюм, Куп'янськ, Балаклія. Сьогодні річниця Харківського контрнаступу: як це було
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають