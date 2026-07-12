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Резерват біля Зміїного: як Україна рятуватиме популяцію дельфінів і скільки часу це займе

09:37 12.07.2026 Нд
3 хв
За 4,5 роки повномасштабки могло загинути понад 100 тисяч китоподібних
aimg Василина Копитко
Дельфіни у Чорному та Азовському морях сильно страждають від наслідків війни (фото: magnific com)

Через війну у Чорномо морі масово гинуть дельфіни. Вчені уже заявляють про необхідність створення резервату та реабілітаційних центрів для китоподібних. Навіть за таких умов на відновлення популяції піде 30-50 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Головне:

  • Часовий прогноз: Для відновлення чисельності чорноморських китоподібних до довоєнного рівня знадобиться щонайменше 30-50 років.
  • Ключовий інструмент: Створення великого морського резервату навколо острова Зміїний.
  • Реабілітація: Науковці наполягають на побудові центру для підготовки врятованих дельфінів до життя у дикій природі.

Як війна вбиває дельфінів у Чорному та Азовському морях (інфографіка РБК-Україна)

Резерват навколо Зміїного

Найефективнішим кроком для стабілізації ситуації науковці вважають створення великої охоронної зони.

"Ми пропонуємо створити морський резерват, який охоплював би акваторію навколо острова Зміїний. Це дозволило б тваринам, які припливають сюди в березні й залишаються до жовтня, спокійно розмножуватися та харчуватися. Це дасть шанс на відновлення популяції до довоєнного рівня, хоча на це знадобиться 30-50 років", - пояснює Іван Русєв.

За задумом вчених, це допоможе ізолювати частину акваторії від впливу судноплавства та промислового рибальства, які критично заважають відтворенню видів.

Реабілітація та протидія браконьєрству

Окремим блоком стратегії є порятунок дельфінів, які зараз перебувають у неволі.

"В Україні діють одні з найбільших у Європі дельфінаріїв, де тварин часто утримують у незаконних умовах. Їх можна визволяти юридичними методами, але для цього потрібен центр, де дельфінів можна перетримати та підготувати до випуску в дику природу", - зазначає вчений.

Важливим аспектом відновлення є і боротьба з "довоєнними" загрозами, зокрема - браконьєрськими сітками для лову камбали-калкана, в яких щороку гинули тисячі особин.

Що відбувається із дельфінами у Чорному та Азовському морях (інфографіка РБК-Україна)

Науковець наголошує, що навіть після припинення активних бойових дій дельфіни залишатимуться в зоні ризику, якщо в Україні не запрацює жорстке регулювання промислового вилову в заповідних зонах.

Зараз реалізація цих планів гальмується через бюрократичні перепони, проте науковці переконані: створення резервату - єдиний спосіб вберегти Чорне море від повної втрати його унікальних мешканців.

Чому масово гинуть дельфіни

За оцінками Нацпарку, тільки за 2026-й загинуло близько 20 тисяч дельфінів, а за весь час повномасштабки - понад 100 тисяч.

Як пояснив Русєв, дельфіни гинуть через акустичні травми від військових сонарів, що позбавляють їх ехолокації, а також через вибухи та хімічне забруднення моря внаслідок бойових дій. Травень 2026-го став рекордним місяцем за кількістю виявлених тіл китоподібних.

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Тузлівські лимани