Резерват возле Змеиного: как Украина будет спасать популяцию дельфинов и сколько времени это займет

Главное: Временный прогноз: Для восстановления численности черноморских китообразных до довоенного уровня понадобится не менее 30-50 лет.

Для восстановления численности черноморских китообразных до довоенного уровня понадобится не менее 30-50 лет. Ключевой инструмент: Создание крупного морского резервата вокруг острова Змеиный.

Создание крупного морского резервата вокруг острова Змеиный. Реабилитация: Ученые настаивают на построении центра для подготовки спасенных дельфинов к жизни в дикой природе.

Как война убивает дельфинов в Черном и Азовском морях (инфографика РБК-Украина)

Резерват вокруг Змеиного

Эффективным шагом для стабилизации ситуации ученые считают создание большой охранной зоны.

"Мы предлагаем создать морской резерват, который бы охватывал акваторию вокруг острова Змеиный. Это позволило бы животным, которые приплывают сюда в марте и остаются до октября, спокойно размножаться и питаться. Это даст шанс на восстановление популяции до довоенного уровня, хотя на это понадобится 30-50 лет", - пояснил Иван.

По замыслу ученых, это поможет изолировать часть акватории от влияния судоходства и промыслового рыболовства, критически мешающих воспроизводству видов.

Реабилитация и противодействие браконьерству

Отдельным блоком стратегии является спасение дельфинов, которые сейчас находятся в неволе.

"В Украине действуют одни из самых больших в Европе дельфинариев, где животных часто содержат в незаконных условиях. Их можно освобождать юридическими методами, но для этого нужен центр, где дельфинов можно передержать и подготовить к выпуску в дикую природу", - отмечает ученый.

Важным аспектом восстановления является и борьба с "довоенными" угрозами, в частности - браконьерскими сетями для ловли камбалы-калкана, в которых ежегодно погибали тысячи особей.

Что происходит с дельфинами в Черном и Азовском морях (инфографика РБК-Украина)

Ученый отмечает, что даже после прекращения активных боевых действий дельфины будут оставаться в зоне риска, если в Украине не заработает жесткое регулирование промыслового отлова в заповедных зонах.

Сейчас реализация этих планов тормозится из-за бюрократических преград, однако ученые убеждены: создание резервата - единственный способ уберечь Черное море от полной потери его уникальных жителей.