Резерват возле Змеиного: как Украина будет спасать популяцию дельфинов и сколько времени это займет

Из-за войны в Черном море массово погибают дельфины. Ученые уже заявляют о необходимости создания резервата и реабилитационных центров для китообразных. Даже в таких условиях на восстановление популяции уйдет 30-50 лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
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Эффективным шагом для стабилизации ситуации ученые считают создание большой охранной зоны.
"Мы предлагаем создать морской резерват, который бы охватывал акваторию вокруг острова Змеиный. Это позволило бы животным, которые приплывают сюда в марте и остаются до октября, спокойно размножаться и питаться. Это даст шанс на восстановление популяции до довоенного уровня, хотя на это понадобится 30-50 лет", - пояснил Иван.
По замыслу ученых, это поможет изолировать часть акватории от влияния судоходства и промыслового рыболовства, критически мешающих воспроизводству видов.
Отдельным блоком стратегии является спасение дельфинов, которые сейчас находятся в неволе.
"В Украине действуют одни из самых больших в Европе дельфинариев, где животных часто содержат в незаконных условиях. Их можно освобождать юридическими методами, но для этого нужен центр, где дельфинов можно передержать и подготовить к выпуску в дикую природу", - отмечает ученый.
Важным аспектом восстановления является и борьба с "довоенными" угрозами, в частности - браконьерскими сетями для ловли камбалы-калкана, в которых ежегодно погибали тысячи особей.
Ученый отмечает, что даже после прекращения активных боевых действий дельфины будут оставаться в зоне риска, если в Украине не заработает жесткое регулирование промыслового отлова в заповедных зонах.
Сейчас реализация этих планов тормозится из-за бюрократических преград, однако ученые убеждены: создание резервата - единственный способ уберечь Черное море от полной потери его уникальных жителей.
По оценкам Нацпарка, только за 2026 год погибло около 20 тысяч дельфинов, а за все время полномасштабки - более 100 тысяч.
Как пояснил Русев, дельфины погибают из-за акустических травм от военных сонаров, лишающих их эхолокации, а также из-за взрывов и химического загрязнения моря в результате боевых действий. Май 2026-го стал рекордным месяцем по количеству обнаруженных тел китообразных.