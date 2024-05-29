В "Резерв+" зняли з безпідставного "розшуку" більше 700 тисяч українців, - Міноборони

Більше 700 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку". Це питання допоміг вирішити "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони Катерину Черногоренко.

Як відзначає Черногоренко, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у застосунку повторно.

Чому військовозобов'язані отримували статус "в розшуку"

За словами заступниці міністра оборони, якщо людина порушувала правила військового обліку, тоді ж територіальний центр комплектування звертався до Національної поліції. Втім, кількість таких звернень становила близько 25%.

"Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - додала вона.

Черногоренко зауважила, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

Якщо ж вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно.

"Резерв+"

Застосунок "Резерв+" було запущено зовсім нещодавно. Завдяки йому можна увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного й уточнити свої дані. Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснював, що означають ті, чи інші статуси у застосунку.