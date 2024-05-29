ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Резерв+" зняли з безпідставного "розшуку" більше 700 тисяч українців, - Міноборони

Середа 29 травня 2024 14:28
UA EN RU
В "Резерв+" зняли з безпідставного "розшуку" більше 700 тисяч українців, - Міноборони Фото: в "Резерв+" зняли з безпідставного "розшуку" більше 700 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Більше 700 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку". Це питання допоміг вирішити "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони Катерину Черногоренко.

Як відзначає Черногоренко, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у застосунку повторно.

Чому військовозобов'язані отримували статус "в розшуку"

За словами заступниці міністра оборони, якщо людина порушувала правила військового обліку, тоді ж територіальний центр комплектування звертався до Національної поліції. Втім, кількість таких звернень становила близько 25%.

"Згідно з законодавством такий «розшук» мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - додала вона.

Черногоренко зауважила, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

Якщо ж вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно.

"Резерв+"

Застосунок "Резерв+" було запущено зовсім нещодавно. Завдяки йому можна увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного й уточнити свої дані. Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснював, що означають ті, чи інші статуси у застосунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи