ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев, - Минобороны

Среда 29 мая 2024 14:28
UA EN RU
В "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев, - Минобороны Фото: в "Резерв+" сняли с безосновательного "розыска" более 700 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Более 700 тысяч военнообязанных были сняты с безосновательного "розыска". Этот вопрос помог решить "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

Как отмечает Черногоренко, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизироваться в приложении повторно.

Почему военнообязанные получали статус "в розыске"

По словам заместителя министра обороны, если человек нарушал правила воинского учета, тогда же территориальный центр комплектования обращался в Национальную полицию. Впрочем, количество таких обращений составляло около 25%.

"Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения", - добавила она.

Черногоренко отметила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.

Если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно.

"Резерв+"

Приложение "Резерв+" было запущено совсем недавно. Благодаря ему можно войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить свои данные. Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснял, что означают те или иные статусы в приложении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы