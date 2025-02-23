В "Резерв+" знову стався збій: що відомо

"Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, усі раніше видані документи залишаються дійсними.

"Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні", - зазначають у міністерстві.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку, взаємодія буде відновлена найближчим часом.