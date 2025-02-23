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В "Резерв+" знову стався збій: що відомо

Фото: у застосунку "Резерв+" стався збій другий раз за місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У застосунку "Резерв+" другий раз за місяць стався збій. Спостерігаються технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, усі раніше видані документи залишаються дійсними.

"Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні", - зазначають у міністерстві.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку, взаємодія буде відновлена найближчим часом.

"Резерв+"

Навесні 2024 року для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані в ТЦК та СП.

Додамо, що збій у роботі застосунку виникає вже вдруге за лютий. Так, перший збій у "Резерв+" стався 8 лютого. Тоді причиною стало високе навантаження на BankID.

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