В "Резерв+" знову стався збій: що відомо

У застосунку "Резерв+" другий раз за місяць стався збій. Спостерігаються технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, усі раніше видані документи залишаються дійсними.
"Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні", - зазначають у міністерстві.
Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку, взаємодія буде відновлена найближчим часом.
Навесні 2024 року для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані в ТЦК та СП.
Додамо, що збій у роботі застосунку виникає вже вдруге за лютий. Так, перший збій у "Резерв+" стався 8 лютого. Тоді причиною стало високе навантаження на BankID.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.