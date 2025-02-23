В "Резерв+" снова произошел сбой: что известно

"Сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в "Резерв+", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, все ранее выданные документы остаются действительными.

"Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне", - отмечают в министерстве.

Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения, а взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время.