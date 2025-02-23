В "Резерв+" снова произошел сбой: что известно

В приложении "Резерв+" второй раз за месяц произошел сбой. Наблюдаются технические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Это может влиять на обновление документов в "Резерв+", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, все ранее выданные документы остаются действительными.
"Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне", - отмечают в министерстве.
Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения, а взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время.
Весной 2024 года для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные в ТЦК та СП.
Добавим, что сбой в работе приложения возникает уже второй раз за февраль. Так, первый сбой в "Резерв+" произошел 8 февраля. Тогда причиной стала высокая нагрузка на BankID.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.