У застосунку "Резерв+" стався збій
Збій у мобільному застосунку "Резерв+" стався у суботу, 8 лютого. Користувачі скаржаться на проблеми під час входу.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Користувачі зазначають, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані висвітлюється вікно про технічну проблему. Також українці повідомляють про відсутність з'єднання.
Фото: у "Резерв+" стався збій (скриншот мобільного застосунку)
Що таке "Резерв+"
Навесні 2024 року Міністерство оборони запустило електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".
Через застосунок військовозобов'язані українці можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" та сформувати військово-обліковий документ. Також у "Резерв+" відображаються відстрочки та бронювання.
Електронні документи з "Резерв+" мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги.
Раніше у Міноборони розповідали, що у мобільному застосунку може з'явитися нова функція. Йдеться про онлайн трекінг повісток.
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