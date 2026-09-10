У "Резерв+" запустили відстрочку для учителів: як її оформити

Вчителі та інші педагогічні працівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Система автоматично перевіряє дані,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Щоб оформити відстрочку, мають бути виконані кілька умов. Заклад освіти має бути основним місцем роботи, а педагогічне навантаження - не менше 0,75 ставки. Посада повинна належати до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в системах АІКОМ і Пенсійному фонді - збігатися.
Оформити відстрочку можна в застосунку "Резерв+" за шляхом: "Сервіси" - "Запит на відстрочку" - "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".
Завантажувати документи не потрібно - система сама перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді. Після перевірки результат надійде в застосунок.
Якщо оформити відстрочку не вдалося, у Міноборони радять насамперед перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.
Нагадаємо, про запуск цієї послуги для педагогів стало відомо ще наприкінці серпня - тоді Міноборони лише розпочало її тестування. Тепер можливість запрацювала повноцінно.
Перелік категорій, які можуть оформити відстрочку онлайн, поступово розширюють. У травні таку можливість отримали науковці - працівники університетів, наукових установ та Президії НАН України. Загалом у "Резерв+" планують запустити десятки нових типів відстрочок.