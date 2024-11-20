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У "Резерв+" запустили нові онлайн-відстрочки: хто зможе оформити

Україна, Середа 20 листопада 2024 17:26
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У "Резерв+" запустили нові онлайн-відстрочки: хто зможе оформити Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рустем Умєров

Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Як оформити відстрочку:

  • авторизуйтеся у "Резерв+";
  • ​надішліть запит на оформлення відстрочки;
  • система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі", - повідомив Умєров.

Нагадаємо, що цього місяця у "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок. Однак напрочуд швидко нова послуга набрала популярності.

На початку минулого тижня Умєров пояснив, що послуга онлайн-відстрочки отримала популярність серед громадян.

За його словами, від початку запуску її оформили десятки тисяч осіб.

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