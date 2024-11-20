У "Резерв+" запустили нові онлайн-відстрочки: хто зможе оформити
У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рустем Умєров
Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.
Як оформити відстрочку:
- авторизуйтеся у "Резерв+";
- надішліть запит на оформлення відстрочки;
- система автоматично перевірить ваш статус.
"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі", - повідомив Умєров.
Нагадаємо, що цього місяця у "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок. Однак напрочуд швидко нова послуга набрала популярності.
На початку минулого тижня Умєров пояснив, що послуга онлайн-відстрочки отримала популярність серед громадян.
За його словами, від початку запуску її оформили десятки тисяч осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.