У "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок: кому доступно

У застосунку "Резерв+" сьогодні, 4 листопада, розпочався бета-тест онлайн-відстрочок. Взяти участь можуть студенти і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook .

"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнили форму тестування. Далі люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово", - розповіла вона.

За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.

Чиновниця також звернула увагу, що у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно не може.

Заступник міністра оборони розповіла, що до запуску послуги у "Резерв+" залишилися "лічені дні".