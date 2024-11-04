У "Резерв+" розпочали бета-тест онлайн-відстрочок: кому доступно
У застосунку "Резерв+" сьогодні, 4 листопада, розпочався бета-тест онлайн-відстрочок. Взяти участь можуть студенти і не лише.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.
"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, які заповнили форму тестування. Далі люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово", - розповіла вона.
За словами Черногоренко, інструкції надсилатимуть на електронну пошту.
Чиновниця також звернула увагу, що у разі наявності відстрочки її продовження можливе лише після завершення терміну дії. Двох активних відстрочок одночасно не може.
Заступник міністра оборони розповіла, що до запуску послуги у "Резерв+" залишилися "лічені дні".
Відстрочки у "Резерв+"
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у застосунок "Резерв+" вирішили додати можливість отримати відстрочки онлайн. Спочатку така послуга буде доступна для людей з інвалідністю, студентів та аспірантів, а пізніше - для багатодітних батьків.
Таким чином, відстрочку можна буде отримати в кілька кліків у додатку.
Статус відстрочки відображатиметься в електронному військовому документі у "Резерв+".
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