Суспільство Освіта Гроші Зміни

У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: в чому причина

Фото: у "Резерв+" 9 жовтня тимчасово відключать важливі послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Резерв+" в ніч на 9 жовтня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

"9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - повідомили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати "Завантажити PDF".

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Чи обов'язковий "Резерв+"

Нагадаємо, раніше юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна розповів, що закон не передбачає обов'язкової наявності електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста у всіх осіб.

Також у серпні стало відомо, що в "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Якщо не сплатити штраф за 20 днів, то порушнику доведеться платити повну суму штрафу - 17 тисяч гривень.

Міністерство оборони УкраїниПризов до арміїМобілізація в Україні