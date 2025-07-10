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У "Резерв+" стався збій: що відомо

Ілюстративне фото: у "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 10 липня, у застосунку "Резерв+" стався збій. Користувачі жаліються на неможливість увійти до системи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час спроби увійти до системи - застосунок довго завантажується й зрештою вибиває помилку. 

"Сталось щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше", - зазначається на головному екрані. 

Фото: у "Резерв+" стався збій (скриншот мобільного застосунку)

Причини збою в роботі застосунку невідомі. Варто також додати, що у Міністерстві оборони України наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. 

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено ще у 2024-му Міністерство оборони України для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.

Як розповідала нещодавно заступниця голови Міністерства оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, незабаром у "Резерв+" з'явиться можливість оплачувати штрафи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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