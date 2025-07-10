В "Резерв+" произошел сбой: что известно

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано еще в 2024-м Министерством обороны Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Как рассказывала недавно заместитель главы Министерства обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, вскоре в "Резерв+" появится возможность оплачивать штрафы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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