У "Резерв+" стався збій: що відомо

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який Міністерство оборони України розробило ще у 2024-му для Android i iOS. Завдяки йому призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

Нещодавно заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що в "Резерв+" додадуть можливості оплачувати штрафи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) за участі Національної поліції викрила ділків, які "клонували" додатки "Резерв+" та "Дія", щоб допомагати українцям уникати мобілізації до Збройних сил України (ЗСУ).

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