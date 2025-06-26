В "Резерв+" произошел сбой: что известно

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое Министерство обороны Украины разработало еще в 2024-м для Android i iOS. Благодаря ему призывники, военнообязанные и резервисты могут обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Недавно заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что в "Резерв+" добавят возможности оплачивать штрафы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) при участии Национальной полиции разоблачила дельцов, которые "клонировали" приложения "Резерв+" и "Дія", чтобы помогать украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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