"Резерв+" розширив перелік відстрочок: що змінилося після оновлення

За даними Міноборони, тепер у застосунку відстрочки можуть згенерувати люди з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сім'ї, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

Як оформити відстрочку

Щоб оформити відстрочку, необхідно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом.

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у "Резерв+". Наша ціль - щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що ще змінили у "Резерев+"

У Міноборони розповіли, що у "Резерв+" також оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

За словами Черногоренко, на фінальній стадії поява в "Резерв+" двох сервісів. Перший - відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий - відображення причин порушення правил військового обліку.

Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.