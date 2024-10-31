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У "Резерв+" розпочався бета-тест трьох відстрочок: що відомо

Ілюстративне фото: у "Резерв+" розпочався бета-тест трьох онлайн-відстрочок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У застосунку "Резерв+" розпочався бета-тест онлайн-відстрочок. У тестуванні можуть взяти участь три категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У тестуванні можуть брати участь:

  • багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;
  • люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;
  • студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. 

У Міноборони зазначили, що для отримання послуги зареєстровані учасники тестування мають надіслати запит у застосунку "Резерв+". Далі система сама перевірить дані та в разі підтвердження права на відстрочку відобразить відповідний статус в електронному військовому документі.

"Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами "Резерв+". Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"

Мобільний застосунок "Резерв+" - електронний сервіс для призовників, резервістів та військовозобов'язаних. Він дозволяє оновити військово-облікові дані, сформувати військовий документ та переглянути інформацію з реєстру "Оберіг".

Нещодавно стало відомо, що вже у листопаді електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+".

Тоді повідомлялось, що першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Згодом цей сервіс стане доступним для багатодітних батьків.

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