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В "Резерв+" начался бета-тест трех отсрочек: что известно

Иллюстративное фото: в "Резерв+" начался бета-тест трех онлайн-отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Резерв+" начался бета-тест онлайн-отсрочек. В тестировании могут принять участие три категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

В тестировании могут участвовать:

  • многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
  • люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;
  • студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.

В Минобороны отметили, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны направить запрос в приложении "Резерв+". Далее система сама проверит данные и в случае подтверждения права отсрочки отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

"Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями "Резерв+". Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сбор бумажек каждые три месяца", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" - электронный сервис для призывников, резервистов и военнообязанных. Он позволяет обновить военно-учетные данные, сформировать военный документ и просмотреть информацию из реестра "Оберіг".

Недавно стало известно, что уже в ноябре электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+".

Тогда сообщалось, что первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Впоследствии этот сервис станет доступен для многодетных родителей.

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