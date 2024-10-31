В "Резерв+" начался бета-тест трех отсрочек: что известно

В тестировании могут участвовать:

многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.

В Минобороны отметили, что для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны направить запрос в приложении "Резерв+". Далее система сама проверит данные и в случае подтверждения права отсрочки отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

"Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями "Резерв+". Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что следует улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сбор бумажек каждые три месяца", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" - электронный сервис для призывников, резервистов и военнообязанных. Он позволяет обновить военно-учетные данные, сформировать военный документ и просмотреть информацию из реестра "Оберіг".

Недавно стало известно, что уже в ноябре электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+".