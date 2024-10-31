В "Резерв+" незабаром з'являться електронні відстрочки: хто перший зможе отримати
Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже наступного місяця. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують. Цей сервіс з'явиться у листопаді в наступному оновленні "Резерв+".
Як пояснила заступниця міністра, першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.
Черногоренко зазначила, що ця функція стала можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами йдеться про Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки.
"В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн", - додала вона.
Заступниця міністр наголосила, що "Резерв+" розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в мобільному застосунку.
Що таке "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+" - це електронний сервіс для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У застосунку українці можуть оновити своїх військово-облікові дані, сформувати військово-обліковий документ та переглянути інформацію, яка міститься про них в реєстрі "Оберіг".
Міноборони продовжує додавати в "Резерв+" нові функції. Наприклад, у застосунку вже відображається бронювання від мобілізації.
Як повідомлялося, у листопаді у застосунку також з'являться відстрочки.
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