Відстрочки в "Резерв+" автоматично продовжили: кому саме

Зауважимо, що нещодавно мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення до версії 1.6.0, яке дозволяє військовозобов'язаним отримувати push-сповіщення у разі, якщо їх подано в розшук або знято з нього.

Це нововведення спрямоване на те, щоб громадяни могли своєчасно дізнаватися про свій статус і уникати несподіваних ситуацій на блокпостах чи при перетині кордону.

Окрім сповіщень про розшук, оновлення також включає можливість переглядати та завантажувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, а також подавати запити на виправлення неточностей у персональних даних.

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