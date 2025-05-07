Отсрочки в "Резерв+" автоматически продлили: кому именно

Заметим, что недавно мобильное приложение "Резерв+" получило обновление до версии 1.6.0, которое позволяет военнообязанным получать push-уведомления в случае, если они поданы в розыск или сняты с него.

Это нововведение направлено на то, чтобы граждане могли своевременно узнавать о своем статусе и избегать неожиданных ситуаций на блокпостах или при пересечении границы.

Кроме уведомлений о розыске, обновление также включает возможность просматривать и загружать расширенную информацию из реестра "Оберіг" в формате PDF, а также подавать запросы на исправление неточностей в персональных данных.

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