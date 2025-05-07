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Отсрочки в "Резерв+" автоматически продлили: кому именно

Фото: "Резерв+" получил важное обновление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В новом обновлении платформы "Резерв+" автоматически продлены отсрочки для сразу нескольких групп украинцев.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

"Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн", - пояснила Черногоренко.

По ее словам, обновленная дата уже должна отображаться в "Резерв+" у:

  • студентов,
  • аспирантов,
  • многодетных родителей,
  • которые имеют детей в одном браке,
  • людей с инвалидностью.

Также Правительство приняло постановление №560, которое предусматривает, что:

  • в "Резерв+" можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.
  • ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью.

"Спасибо Правительству за поддержку в упрощении процессов для военнообязанных. Продолжаем работать над новыми типами отсрочек", - добавила она.

Заметим, что недавно мобильное приложение "Резерв+" получило обновление до версии 1.6.0, которое позволяет военнообязанным получать push-уведомления в случае, если они поданы в розыск или сняты с него.

Это нововведение направлено на то, чтобы граждане могли своевременно узнавать о своем статусе и избегать неожиданных ситуаций на блокпостах или при пересечении границы.

Кроме уведомлений о розыске, обновление также включает возможность просматривать и загружать расширенную информацию из реестра "Оберіг" в формате PDF, а также подавать запросы на исправление неточностей в персональных данных.

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