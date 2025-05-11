Резерв+ "не видит" инвалидность: что делать, чтобы появилась отсрочка
Даже если у гражданина официально установлена инвалидность, приложение Резерв+ может не отражать это в своих данных, а значит - не показывает право на законную отсрочку. Однако это можно исправить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Львовского областного ТЦК и СП.
Вариант 1: если инвалидность установлена до 1 января 2025 года
В этом случае есть два пути:
Онлайн Надо подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со сканкопией справки об инвалидности. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики.
Офлайн. Обратиться в местный орган соцзащиты (ОСЗН). Обратитесь в учреждение с оригиналом справки об инвалидности и паспортом. Специалисты вручную внесут ваши данные в систему.
Вариант 2: если инвалидность установлена после 1 января 2025 года
Проверьте на Социальном портале soc.gov.ua наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЭК.
Если есть ошибки или данных нет - обратитесь в учреждение здравоохранения, где проходили оценивание.
Как только информация появится в реестрах - она автоматически подтянется в Резерв+.
Отсрочки от мобилизации в Резерв+
Напомним, что в Украине с 2024 года начали работать новые цифровые системы учета военнообязанных, в частности приложение Резерв+. Через него автоматически подтягиваются данные из государственных реестров, в частности - информация о праве на отсрочку от мобилизации.
Как мы писали, недавно в Резерв+ автоматически продлили онлайн-отсрочки. Однако заметим, что такая функция доступна только для определенных категорий граждан.
Так, с 20 ноября 2024 года в мобильном приложении Резерв+ возможность оформить отсрочку от военной службы имеют:
- лица с инвалидностью, которые получают пенсию (на 1 год или до окончания действия пенсионного удостоверения);
- студенты дневной и дневно-заочной формы обучения, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке;
- многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет в совместном браке.
Добавим, что недавно правительство внесло изменения касательно порядка продления отсрочки от призыва и направления на ВВК.
Так, изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет. Больше об этом - в отдельном материале РБК-Украина.
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