Резерв+ "не видит" инвалидность: что делать, чтобы появилась отсрочка

Даже если у гражданина официально установлена инвалидность, приложение Резерв+ может не отражать это в своих данных, а значит - не показывает право на законную отсрочку. Однако это можно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Львовского областного ТЦК и СП.

Вариант 1: если инвалидность установлена до 1 января 2025 года

В этом случае есть два пути:

Онлайн Надо подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со сканкопией справки об инвалидности. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики.

Офлайн. Обратиться в местный орган соцзащиты (ОСЗН). Обратитесь в учреждение с оригиналом справки об инвалидности и паспортом. Специалисты вручную внесут ваши данные в систему.

Вариант 2: если инвалидность установлена после 1 января 2025 года

Проверьте на Социальном портале soc.gov.ua наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Если есть ошибки или данных нет - обратитесь в учреждение здравоохранения, где проходили оценивание.

Как только информация появится в реестрах - она автоматически подтянется в Резерв+.

Отсрочки от мобилизации в Резерв+

Напомним, что в Украине с 2024 года начали работать новые цифровые системы учета военнообязанных, в частности приложение Резерв+. Через него автоматически подтягиваются данные из государственных реестров, в частности - информация о праве на отсрочку от мобилизации.

Как мы писали, недавно в Резерв+ автоматически продлили онлайн-отсрочки. Однако заметим, что такая функция доступна только для определенных категорий граждан.

Так, с 20 ноября 2024 года в мобильном приложении Резерв+ возможность оформить отсрочку от военной службы имеют: