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Резерв чиновників для звільнених територій: з кого та як будуть створювати

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 16:35
Резерв чиновників для звільнених територій: з кого та як будуть створювати Фото: Кабмін схвалив механізм резерву працівників на деокупованих територіях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

  • ветерани війни;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, які раніше займали ці посади;
  • особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Як зазначили у Мінреінтеграції, такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів підтримав постанову щодо першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Зокрема йдеться про розробку плану дій, формування кадрового резерву й матеріально-технічних запасів.

Основними напрямами підготовки є: безпека, відновлення органів державної влади, гуманітарне реагування, відновлення інфраструктури, медичне реагування і психологічна підтримка, соціальний захист, економіка, інформаційна політика, освіта.

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Кабінет Міністрів України деокупація
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