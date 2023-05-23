Резерв чиновников для освобожденных территорий: из кого и как будут создавать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в Минреинтеграции, такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после увольнения возобновить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию.

Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.

Приоритетное право на назначение на должности будут иметь следующие граждане:

Люди, желающие работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Далее НАГС будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.

"Это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет о разработке плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.

Основными направлениями подготовки есть: безопасность, восстановление органов государственной власти, гуманитарное реагирование, восстановление инфраструктуры, медицинское реагирование и психологическая поддержка, социальная защита, экономика, информационная политика, образование.

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