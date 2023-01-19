У рейтингу банків України за кількістю відділень у 2022 році вперше змінив лідер

За даними НБУ, в Україні було 67 чинних банків. У 2022 році було закрито чотири банки, в яких рік тому було 301 відділення: Промінвестбанк (1), Мегабанк (153), Сбербанк (85) та Банк Січ (62).

Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень.

У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (350) та Укрсиббанк (233). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (226).