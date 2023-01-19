RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В рейтинге банков Украины по количеству отделений в 2022 году впервые сменился лидер

Фото: ПриватБанк впервые в истории возглавил рейтинг по количеству отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине было 67 действующих банков. В 2022 году было закрыто четыре банка, в которых год назад было 301 отделение: Проминвестбанк (1), Мегабанк (153), Сбербанк (85) и Банк Сич (62).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений.

В государственном Ощадбанке осталось 1 182 отделения (-420).

Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (350) и Укрсиббанк (233). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (226).

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки