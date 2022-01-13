ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество отделений за год сократилось на 450. Какие банки закрыли больше всего

Новина українською →
Украина, Четверг 13 января 2022 14:23
Количество отделений за год сократилось на 450. Какие банки закрыли больше всего Фото: банки за 2021 год закрыли 449 отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось за год на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (392), государственный Укргазбанк (268). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (251).

Количество отделений за год сократилось на 450. Какие банки закрыли больше всего

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития государственного Ощадбанка на 2021 -2024 годы. Планируется дальнейшее сокращение отделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Национальный банк Украины ПриватБанк
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине