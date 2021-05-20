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Эксперт прогнозирует попадание "УДАРа" в парламент следующего созыва

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Киев, Четверг 20 мая 2021 14:38
Эксперт прогнозирует попадание "УДАРа" в парламент следующего созыва Фото: в Раду пройдут четыре парламентские партии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время электоральная "карта" Украины изменится.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Карасев, комментируя данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"Тенденции, куда все будет двигаться, видно уже сегодня. Рейтинги "Слуги народа" и "УДАРа" растут, ЕС и ОПЗЖ - снижаются. Квартал - достаточный промежуток для оценки, потому сравниваю данные за февраль с сегодняшними. У "Слуги народа" было 19,7, стало 24,8%. ЕС упал с 16,2 до 13,5%, ОПЗЖ - с 14,2 до 13,2%. У "Силы и честь" показатели уже длительное время колеблются в районе 5%, - написал политолог.
Эксперт прогнозирует попадание &quot;УДАРа&quot; в парламент следующего созываЭксперт прогнозирует попадание &quot;УДАРа&quot; в парламент следующего созыва

Также эксперт предположил, что партия "УДАР" сможет пройти в парламент следующего созыва.

"Обращает на себя внимание уверенный рост "УДАРа Виталия Кличко": с 3,2 до 4,0%. С учетом погрешности, партия уже претендует на преодоление 5% барьера", - подытожил он.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду проходили в середине апреля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы пять партий. Четыре из них и сейчас представлены в парламенте.

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