Эксперт прогнозирует попадание "УДАРа" в парламент следующего созыва

"Тенденции, куда все будет двигаться, видно уже сегодня. Рейтинги "Слуги народа" и "УДАРа" растут, ЕС и ОПЗЖ - снижаются. Квартал - достаточный промежуток для оценки, потому сравниваю данные за февраль с сегодняшними. У "Слуги народа" было 19,7, стало 24,8%. ЕС упал с 16,2 до 13,5%, ОПЗЖ - с 14,2 до 13,2%. У "Силы и честь" показатели уже длительное время колеблются в районе 5%, - написал политолог.



Также эксперт предположил, что партия "УДАР" сможет пройти в парламент следующего созыва.

"Обращает на себя внимание уверенный рост "УДАРа Виталия Кличко": с 3,2 до 4,0%. С учетом погрешности, партия уже претендует на преодоление 5% барьера", - подытожил он.