Експерт прогнозує прохід "Удару" до парламенту наступного скликання

"Тенденції, куди все буде рухатися, видно вже сьогодні. Рейтинги "Слуги народу" і "УДАРу" зростають, ЄС і ОПЗЖ - знижуються. Квартал - достатній проміжок для оцінки, тому порівнюю дані за лютий з сьогоднішніми. У "Слуги народу" було 19,7, стало 24,8%. ЄС впав з 16,2 до 13,5%, ОПЗЖ - з 14,2 до 13,2%. У "Сили і честь" показники вже тривалий час коливаються в районі 5%", - написав політолог.

Також експерт припустив, що партія "УДАР" зможе пройти до парламенту наступного скликання.

"Звертає на себе увагу впевнене зростання "УДАРу Віталія Кличка": з 3,2 до 4,0%. З урахуванням похибки, партія вже претендує на подолання 5% бар'єру", - підсумував він.