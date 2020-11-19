Рейтинги политиков: кому доверяют украинцы

В середине ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 46%, однако не доверяют - 51%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32% и 36% - не доверяют, еще 26% не знают его.

Лидеру партии "Батьквщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% - не доверяют.

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, 52% - не доверяют.

Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, 74% - не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, 67% - не доверяют.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 18%, 54% - не доверяют, 23% не слышали о таком.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% - не доверяют (41% не знают такого),

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% - не доверяют (40% не знают такого),

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют - 38% (почти 50% не слышали о ней).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года большинство респондентов высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют - 62%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.