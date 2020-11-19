Рейтинги политиков: кому доверяют украинцы

Четверть украинцев не знают фамилий руководителей правительства и парламента
В середине ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 46%, однако не доверяют - 51%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года большинство респондентов высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют - 62%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.