Рейтинги політиків: кому довіряють українці

Чверть українців не знають прізвищ керівників уряду і парламенту
У середині листопада 2020 року більшість українців висловлюють недовіру до всіх політиків. Кілька частіше довіру виражається президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 46%, однак не довіряють - 51%).
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків. Кілька частіше довіру виражається президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють - 62%) і спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).
Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.