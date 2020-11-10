Рейтинг политиков: кому больше всего доверяют украинцы

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ни один из политиков не имеет позитивного баланса доверия-недоверия

В начале ноября 2020 года большинство респондентов высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют - 62%) и спикеру парламента Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, выразили доверие:

лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко 22% опрошенных (не доверяют ему 69%),

лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%,

бывшему лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - соответственно 18% и 70%,

экс-президенту Леониду Кравчуку - соответственно 17% и 72%,

лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 77%,

лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку - соответственно 15,5% и 76%,

премьер-министру Дмитрию Шмигалю - соответственно 12% и 69%,

министру внутренних дел Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%,

бывшему главае Одесской ОГА Михаилу Саакашвили - соответственно 10% и 80%,

руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 8% и 59%,

генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 6% и 62%

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.