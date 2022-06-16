В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания

Apple вернула себе титул самого ценного бренда в мире, впервые за три года сместив с первого места конкурента Amazon. Согласно исследованию Kantar, стоимость бренда производителя iPhone в этом году достигла 947 млрд долларов, в то время как Amazon опустилась на третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В последний раз Apple была названа самым дорогим брендом в 2015 году.

Louis Vuitton, принадлежащий LVMH SE, стал первым люксовым брендом, вошедшим в десятку лучших после роста стоимости на 64% до 124,2 млрд долларов, несмотря на то, что потребители медленно возвращаются после пандемии. Tesla Inc. подскочила на 18 позиций и заняла 29-е место, став ведущим автомобильным брендом из-за всплеска интереса к электромобилям.

В опросе Kantar делается попытка оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.

В 2021 году у Apple было около 800 млн подписчиков на услуги, включая развлечения и облачные технологии, а ее фильм CODA в этом году стал первым фильмом из потокового сервиса, получившим премию "Оскар" за лучший фильм. Несмотря на это, цена ее акций упала на 25% в 2022 году.