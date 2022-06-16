ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания

Новина українською →
сша, Четверг 16 июня 2022 10:43
В рейтинге брендов сменился лидер: сколько стоит самая дорогая в мире компания Фото: Apple вернула себе титул самого ценного бренда в мире
Автор: Александр Белоус

Apple вернула себе титул самого ценного бренда в мире, впервые за три года сместив с первого места конкурента Amazon. Согласно исследованию Kantar, стоимость бренда производителя iPhone в этом году достигла 947 млрд долларов, в то время как Amazon опустилась на третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В последний раз Apple была названа самым дорогим брендом в 2015 году.

Louis Vuitton, принадлежащий LVMH SE, стал первым люксовым брендом, вошедшим в десятку лучших после роста стоимости на 64% до 124,2 млрд долларов, несмотря на то, что потребители медленно возвращаются после пандемии. Tesla Inc. подскочила на 18 позиций и заняла 29-е место, став ведущим автомобильным брендом из-за всплеска интереса к электромобилям.

В опросе Kantar делается попытка оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.

В 2021 году у Apple было около 800 млн подписчиков на услуги, включая развлечения и облачные технологии, а ее фильм CODA в этом году стал первым фильмом из потокового сервиса, получившим премию "Оскар" за лучший фильм. Несмотря на это, цена ее акций упала на 25% в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена