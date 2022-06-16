ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У рейтингу брендів змінився лідер: скільки коштує найдорожча у світі компанія

Новость на русском →
сша, Четвер 16 червня 2022 10:43
У рейтингу брендів змінився лідер: скільки коштує найдорожча у світі компанія Фото: Apple повернула собі титул найціннішого бренду в світі
Автор: Олександр Білоус

Apple повернула собі титул найціннішого бренду в світі, вперше за три роки змістивши з першого місця конкурента Amazon. Згідно з дослідженням Kantar, вартість бренду виробника iPhone в цьому році досягла 947 млрд доларів, в той час як Amazon опустилася на третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Востаннє Apple була названа найдорожчим брендом у 2015 році.

Louis Vuitton, що належить LVMH SE, став першим люксовим брендом, який увійшов в десятку кращих після зростання вартості на 64% до 124,2 млрд доларів, незважаючи на те, що споживачі повільно повертаються після пандемії. Tesla Inc. підскочила на 18 позицій і зайняла 29-е місце, ставши провідним автомобільним брендом через сплеск інтересу до електромобілів.

В опитуванні Kantar робиться спроба оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії і здатність генерувати продажі.

У 2021 році у Apple було близько 800 млн передплатників на послуги, включаючи розваги і хмарні технології, а її фільм CODA в цьому році став першим фільмом з потокового сервісу, який отримав премію "Оскар" за кращий фільм. Незважаючи на це, ціна її акцій впала на 25% в 2022 році.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена